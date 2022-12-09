台积电11月营收写下历史新高

台湾晶圆代工龙头台积电11月营收达2227.06亿新台币（下同，98亿新元），创单月历史新高，连续四个月破2000亿新台币大关。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，台积电星期五（12月9日）公布最新营收数据，受惠苹果新处理器与高效运算对5纳米需求持续增加，该公司11月合并营收月增5.9%，年增50.2%，较上月增加125亿新台币。今年1至11月累计合并营收约2.7133万亿新台币，较去年同期增加46%，创历年同期新高。

台积电日前法说会预估，第四季营收为199至207亿美元，以1美元兑换31.5新台币为汇率基础计算，新台币营收估达6268.5亿元至6520.5亿元之间，季增2.2%至6.3%，毛利率高标上看61.5%，营收、毛利率均可望再创高。

台积电10月和11月合并营收共计为4329.72亿新台币，达财测近70%，以财测推估，12月合并营收约将介于1938.78亿新台币至2190.78亿新台币之间，将较11月下滑。

台积电指出，智慧型手机与PC需求不佳，客户产品递延等不利因素，致使台积电7纳米系列制程产能利用率下滑，预期明年下半年可回温，重拾成长动能，伺服器与车用则正常，不排除明年受大环境影响而下修，供应链库存约到明年上半年可调整完毕。

台积电称，整体而言，该公司维持今年全年营收以美元计年增30百分比的年增率（34%至36%）。