港大教授金冬雁：大陆准备不够充分 疫情或海啸式暴发

中国大陆周三（7日）宣布“新十条”防疫措施，大幅放宽隔离、核酸检测及使用健康码等措施。香港大学生物医学学院教授金冬雁指出，大陆没有准备得很好，一下子大幅放宽防控，社区疫情出现如香港今年初海啸式暴发的可能性大，因此要很小心。

根据香港01新闻报道，金冬雁星期五（9日）早上在一档节目中指出，大陆一下子放宽防疫措施，没有准备得很好，又是在冬天，或出现海啸式暴发。他说，或会像香港今年初第五波2至4月时的情况，所以要很小心。

他在节目中还说，最重要是搞清楚目标是什么，是否将防重症、防死亡做到像香港一样，并确保医院服务、防长者感染作为最高目标，“要有数条防线做得好，才可达成这个目标。”他还担心，如果无须做核酸检测便能进入医院，容易发生院内感染，也会保不住门诊。

金冬雁还说，大陆一旦海啸式暴发，不一定能够像香港一样在两个月内就结束，他以台湾为例，指出奥密克戎疫情暴发后就一直未曾回落。

对于大陆防疫已朝宽松措施方向，金冬雁说，香港仍以严厉的做法应对，他建议当局可研究放宽公立医院的防疫措施，例如确诊患者可在普通科病房治疗，以释出更多医疗资源。

中国官方大幅放宽防疫措施后，已有多名专家警告，中国长达三年的动态清零政策突现“U转”，各地将面临感染率飙升的局面。

同时，随着全民核酸检测范围大幅缩小，专家研判，社区内未被发现的病例将大幅增加，而实际感染人数将远远超过官方统计数字。