中国恢复北极科考项目

在北极地区科学考察项目上历经多年挫折后，北京正在迈出恢复努力的第一步，派遣人员前往两个前哨站，这两个前哨战对于中国成为“近北极”国家的政策至关重要。

据美国之音报道，北极研究人员透露，中国最近已经派遣并宣布计划将很快派遣数人重返挪威和冰岛这两个最重要的科学前哨站，此前中国科学家已经长时间远离这两处站点。不过。没有迹象表明中国试图在瑞典和芬兰重启另外两个科学项目，这两国的国家组织告诉记者，中国在该国的活动即将结束或已经结束。

中国极地研究所(PRIC)最近在挪威斯瓦尔巴群岛的新奥勒松科考区域注册了三个项目，自2004年以来，中国极地研究所在那里租赁并运营着一座挪威公司拥有的建筑，即黄河站，这是该研究所的第一个北极地面设施。中国极地研究所在斯瓦尔巴挪威研究门户网站上注册了这些项目。

挪威极地研究所新奥勒松项目负责人、科学家盖尔·戈塔斯(Geir Gotaas)说，由于旅行限制，自疫情开始以来，中国人员大多离开了黄河站。 他说，最后一名中国研究人员在这座可容纳约10名员工的建筑单独待了三个月后于3月间离开。

戈塔斯说，四名中国科学家本周将抵达挪威大陆，然后飞往斯瓦尔巴特群岛，其中三人会在朗伊尔城和新奥勒松停留几周，第四人会留在黄河站直到明年3月，以维护仪器过冬。

戈塔斯说：“中国研究员们正在朝恢复新奥勒松的正常运营迈出第一步。”