中国发布重点人群健康服务工作方案：加强药品和抗原检测试剂盒储备

中国官方星期五（12月9日）发布对冠病重点人群的健康服务工作方案，要求加强药品和抗原检测试剂盒储备。

据中国国家卫健委官网消息，按照进一步优化落实冠病疫情防控措施有关要求，为做好冠病重点人群健康服务工作，保障人民群众生命安全和身体健康，中国国务院应对冠病疫情联防联控机制综合组研究制定了《新冠重点人群健康服务工作方案》（以下称《方案》）。

中国国务院联防联控机制综合组发布的《关于开展新冠重点人群健康调查的通知》，对老年人（65岁及以上，下同）合并基础性疾病及其冠病病毒疫苗接种情况进行调查并分类登记。

《方案》提出，坚持分类分级、突出重点的原则，根据患基础疾病情况、冠病病毒疫苗接种情况、感染后风险程度等分为三个类别：重点人群（高风险）、次重点人群（中风险）、一般人群（低风险），分别用红、黄、绿色进行标记，颜色不同，服务内容不同。

根据《方案》，一级服务对象是一般人群（低风险，绿色标记）。社区（村）负责动员、宣传，对未完成加强免疫的，经医生评估后符合接种条件的，引导其尽快接种。

《方案》称，二级服务对象是次重点人群（中风险，黄色标记）。居家治疗的无症状或症状轻微的感染者，主动向社区（村）报备，并与辖区的基层医疗卫生机构联系，获指导开展抗原检测等。基层医疗卫生机构每三天随访一次，可根据需要加密随访频次，至居家治疗观察结束。

《方案》指明，三级服务对象是重点人群（高风险，红色标记）、有紧急医疗需求的重点人群，以及其他有紧急医疗需求的婴幼儿、孕产妇等人群。失能老人或高龄行动不便感染者，经县（市、区）卫生健康部门确定的专家团队或上级医院评估后决定收治方式。对经评估后可居家的，在上级医院指导下，基层医疗卫生机构提供健康咨询、健康指导、健康监测、抗原检测等必要服务。经评估后不适宜居家的，基层医疗卫生机构指导协助转诊。

《方案》声明，重点人群（高风险，红色标记）感染者和有紧急医疗需求的人群，社区（村）和基层医疗卫生机构协助转诊，有紧急医疗需求的也可通过急诊就诊。

针对加强组织保障，《方案》提及要加强基层医疗卫生机构药品和抗原检测试剂盒储备，要求各地要加大供应保障力度，确保基层医疗卫生机构根据国家和本省份推荐的中药清单，按照服务人口总数的15至20%动态储备中药、解热和止咳等对症治疗药物、抗原检测试剂，人口稠密地区可酌情增加。县级卫生健康部门要组织药师团队为患者提供药品使用的禁忌、配伍、注意事项等用药指导。

《方案》也提到，要加强对基层医疗卫生机构的设备配备和升级改造，要求加快推进乡镇卫生院和社区卫生服务中心发热诊室（门诊）建设进度，2023年3月底前力争覆盖率提高到90%左右。要切实增加基层医疗卫生机构人力，根据服务人口和服务量增加适时加强对基层医疗卫生机构人员配备的力度，可临时返聘近五年内退休医务人员以及在其他岗位的卫生专业技术人员充实到基层医疗卫生机构。

《方案》指出，要加强农村地区重点人群健康管理工作和加强对养老院、儿童福利机构等重点机构的管理。村民委员会及其公共卫生委员会与村卫生室做好协调联动，为辖区的重点人群协助购药送药、协助就医转诊等；引导村民提高个人健康意识，做好自我防护。养老院、儿童福利机构应动态储备中药、解热和止咳等对症治疗药物、抗原检测试剂。