国际著名华人音乐家谭盾获港府委任为文化推广大使

香港特区政府星期四（12月8日）宣布，委任国际著名华人作曲家、音乐家及指挥家谭盾为文化推广大使，任期五年，由明年1月1日起生效。

据香港政府新闻处消息，香港文化体育及旅游局局长杨润雄8日出席委任仪式致辞时说，为配合国家《十四五规划纲要》支持香港发展成为中外文化艺术交流中心的策略，特区政府锐意推动文化艺术发展，这次委任谭盾为文化推广大使，正是朝此目标进发。

杨润雄说，谭盾凭藉其丰富网络和经验，可汇聚海内外优秀人才来港演出，藉此促进文化交流，扩阔本地艺术家的视野，同时向世界展示香港的文化软实力、独特艺术地位和优势。

作为文化推广大使，谭盾将在港策划大型艺术项目，并邀请香港艺术家参与其中，促进国际交流合作。

谭盾并将协助香港年轻人才，除举办大师班外，也会透过亲自指导或推动与香港大专院校交流合作，为香港年轻艺术人才搭建平台，建立国际视野。他也会藉参与国际会议，向世界展示香港中外文化荟萃的特质，弘扬中华文化，说好香港故事。

据《星岛日报》报道，谭盾对获委任为文化推广大使深感荣幸，他说：“香港是我心目中最多元文化的其中一个城市，在这个中西荟萃的都会，各种文化相互交流，相互融合。我希望在将到访的每一个城市，与那里的朋友和艺术家们分享，让更多人了解香港，并到香港亲眼目睹这座城市的美丽，获得鲜活的、充满力量的灵感。我也希望和香港年轻人一同体验香港的多元文化、发掘更多创意和创新的源泉。”