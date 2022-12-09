胡润世界500强排名：台积电超腾讯位列大中华区第一

胡润研究院星期五（12月9日）发布《2022胡润世界500强》，台积电反超腾讯，位列大中华区第一。

综合腾讯网和星岛网报道，这一榜单列出了世界500强非国有企业市值排名。大中华区有35家企业上榜，数量较2021年减少12家，较2020年减少16家，绝大多数上榜企业排名下跌。

排名大中华区第一的台积电价值2.3万亿元（人民币，下同，约4400亿新元），较2021年下降44%。腾讯价值1.9万亿元，同比下降62%。小米集团则暴跌324名，跌至483位。百度更下滑至第500名，徘徊在落榜边缘。

排名增幅最大的农夫山泉和比亚迪分别增长45和31名。希音、微众银行、京东科技和通威今年新上榜。希音是快时尚跨境电商服装品牌。微众银行主打普惠金融，是中国首家数字银行。通威主营绿色农业和新能源。

从城市来看，深圳有七家胡润世界500强企业，首次追平北京，并列为拥有胡润500强企业最多的中国城市。

据胡润研究院网站报道，胡润百富董事长兼首席调研官胡润说，“在胡润世界500强企业中，美国占据主导地位，有260家企业，占总数的52%，占总价值的65%。中国排名第二，有35家企业，占总价值的6%。”

胡润还提到，2022年，胡润世界500强的价值缩水11.1万亿美元，失去了2021年创造的全部价值，但仍比两年前胡润世界500强的价值高出70亿美元。唯一增长强劲的行业是能源，尤其是石油和天然气公司。受挫最严重的行业是零售，尤其是电子商务，主要原因是飙升的通货膨胀。