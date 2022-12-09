台积电不排除在日本建设第二座工厂

台湾积体电路制造公司（台积电）高管接受日本媒体访问时说，不排除在日本兴建第二座工厂。

综合台湾《经济日报》《自由时报》等报道，台积电资深副总经理侯永清在东京电视台World Business Satellite星期四（12月8日）晚间播出的采访中说，除正在熊本县兴建的工厂外，台积电不排除在日本再盖新厂。

候永清说，公司希望先了解熊本厂的表现，然后再决定是否可能兴建新厂。

针对WBS报道，日本经济产业部长西村康稔星期五（9日）在东京对记者说，欢迎台积电考虑在日本加设工厂。

据日媒日前报道，台积电位于熊本县菊阳町的新厂2022年4月动工，预计2023年下半年完工。台积电子公司日本先进半导体制造（JASM）社长堀田祐一说，虽然计划把一般需要两年到三年的工期，缩短到一年半完工，但目前进度相当顺利。JASM也首度公布新厂完工示意图。

台积电熊本厂由台积电、日本索尼集团（Sony Group）及电装公司（DENSO）合建，目前以2024年12月开始出货为目标。

着眼半导体在经济安全保障方面的重要性与日俱增，日本政府经济产业部已决定最高补助工厂建设费约4760亿日元（下同，47亿新元）。

台积电在熊本设厂，也让当地对高收入人才带来的消费力充满期待。根据日本九州金融集团估算，台积电熊本厂完工后10年间，可望为当地带来约4.3万亿日元经济效益。

日本首相岸田文雄今年10月在国会发表演说时称，根据估算，熊本的台积电工厂在10年间可望为熊本当地带来逾4万亿日元经济效益，并提供超过7000个工作机会。

日本经济产业大臣西村康稔日前到熊本县视察台积电新厂预定地工程进度，针对当地正在推动半导体产业人才培育工作，再度表达日本政府将提供协助。

日本共同社12月1日报道，台积电在大阪新设的半导体研发基地当天启用，这是继横滨之后，台积电在日本设立的第二个研发基地。

台积电计划在横滨和大阪两个基地聘用超过400名员工，形成最大的海外研发基地。