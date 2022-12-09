蔡英文：大陆突袭阻碍台水产品出口 无助两岸贸易正常往来

台湾总统蔡英文说，中国大陆突袭式阻碍台湾水产品出口，对两岸正常贸易往来没有帮助。

据台湾总统府官网消息，蔡英文星期五（12月9日）下午出席四健会70周年庆祝大会致词时，作出以上表述。

她说：“中国昨天再次以突袭方式，让台湾水产品出口到受到阻碍。这样的做法，对两岸贸易的正常往来是没有帮助的。政府除了严正关切，也在第一时间立即启动因应措施，并请相关单位持续沟通、了解原因。政府也会全力协助渔民，确保渔民朋友生计、收入及权益受到保障。”

蔡英文说，台湾农业的发展是许多人的辛苦付出，她要与大家分享、回顾，这70年来四健会对台湾农业及社会发展的奉献。

她说，四健会是全球性的农业推广组织，也是台湾跟国际交流的重要平台。多年来，四健会培养出许多优秀的农民，也提升农业的生产力。台湾农业从机械化、科技化，到智慧化，四健会的伙伴都投入许多心力。

蔡英文说，四健会伙伴也热心投入农业推广，并且响应联合国的永续发展目标。她看到四健会结合农会系统，跟社区及学校一起合作，规划举办各式各样的农村营队、永续发展课程，以及工作坊培训。

她强调，这是一项非常重要，且有意义的工作，透过大家的努力，让更多年轻朋友能够了解台湾的农业演进过程，以及迈向国际的发展。“我们在地的农业及物产，可以获得更多的支持，永续的概念，也能够一代又一代传承下去”。