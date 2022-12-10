大陆国台办否认暂停进口台湾多项水产

中国大陆国台办称，大陆暂停进口台湾午仔鱼、秋刀鱼、鱿鱼等水产品的报道与事实不符，所谓“无预警禁止进口”纯属刻意炒作。

据央视新闻报道，大陆国台办发言人朱凤莲星期五（12月9日）答记者问时说，所谓大陆暂停进口台湾午仔鱼、秋刀鱼、鱿鱼等水产品的报道与事实不符，所谓“严正抗议”更是无理取闹。

朱凤莲说，为落实《食品安全法》及其实施条例等规定，大陆海关总署于2021年4月发布《进口食品境外生产企业注册管理规定》（海关总署第284号令），自2022年1月1日起实施。该规定优化了注册程序，对不同类别境外生产企业实施分类管理，明确了企业主体责任和所在地主管部门监管责任，也有利于保障消费者食品安全。

她指出，有关主管部门已通过既有联系渠道向台方通报有关事项和要求，并按照有关规定处理台湾输大陆食品生产企业注册。已按要求更新注册信息并审核通过的企业一直对大陆保持正常出口。部分台湾输大陆食品企业注册信息不完整，不符合大陆方面要求，有关主管部门暂未对这些企业给予注册。

朱凤莲强调，这是正常的食品安全监管措施，希望台湾食品企业尽快向有关主管部门提供符合要求的企业注册信息。

她还说，“正告岛内有关部门，立即停止任何政治操弄，不要做任何损害岛内业者的蠢事”。

台湾媒体此前报道，大陆继今年8月宣布暂停输入台湾白带鱼和竹筴鱼，现在又传出包括秋刀鱼、午仔鱼和鱿鱼也被暂停。

台湾总统蔡英文和行政院长苏贞昌星期五表明，已启动因应措施协助确保渔民生计收入。

台湾陆委会星期四晚发布新闻稿，称对于这次大陆海关藉注册事由，无预警暂停台湾水产品输陆表示遗憾与不满。

陆委会称，大陆相关举措是否会有政治因素，台湾不愿臆测。但大陆不但行政怠惰未完成审查，且一贯以未先通报的方式，突袭性阻挡台湾业者产品输陆，政府表达“严正抗议”，也呼吁大陆尽速解决，以维护台湾业者权益。