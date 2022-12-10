中国卫健委要求所有医疗机构要接诊阳性患者

中国国家卫健委官员说，接下来所有医疗机构都要接诊核酸阳性患者，民众不用担心因为自己核酸阳性就没有医院接诊。

据中国网报道，对于防疫新10条推出后，如何满足民众的医疗服务需求，中国国家卫生健康委医政司司长焦雅辉星期五（12月9日）在国务院联防联控机制发布会上说，通过对住院流程的优化和调整，以往大家觉得核酸阳性的都是到定点医院就诊，接下来所有的医疗机构，都要接诊核酸阳性患者。

她呼吁中国民众不用再担心因为自己是核酸阳性所以医院不接诊，国家卫健委已要求所有医疗机构做好这方面的准备。

“所有的医疗机构根据病情、根据患者的主诉来收治，患者也根据病情的需要来选择就诊医疗机构。所有医疗机构不得以核酸阴性、阳性来区分来接诊，完全出于医疗的需要进行接诊”。

在急诊方面，焦雅辉说，卫健委一直在强调，不能以核酸检测结果作为是否接诊的先决条件。如果有核酸阴性证明，则直接进入急诊接受相应的医疗服务。如果没有相应阴性核酸证明，急诊要求进入到缓冲区，不影响、不延误医疗急救服务。在提供急救服务的同时，进行抗原或核酸检测。

对于住院流程，焦雅辉说，因为所有住院患者还是比较脆弱的人群，所以，所有入院患者入院前都要进行核酸检测，入院后根据情况调整检测频次。

国家卫健委也要求医院特别关注65岁以上合并严重基础疾病，特别是没有完成全程免疫接种的人群，作为住院关注的高风险人群，加强对他们的监测。