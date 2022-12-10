北京多个社区发通知称抗原阳性人员不用报备

北京12月7日发布“京十条”提到，对进返京人员不再执行查验核酸检测阴性证明和健康码等防控措施，抵京后不再执行落地“三天三检”后，北京多个社区周五（12月9日）相继发布通知说，居民自测抗原阳性或者出现发热等症状的，无需向社区报备。

综合北京多个社区官方公号消息，北京市海淀区西三旗街道永泰园第一社区发布通知称，居民自测抗原阳性或者出现发热等症状的，建议自行居家隔离，同时购买抗原试剂盒和所需药品，无需向社区报备。

北京市朝阳区太阳宫地区芍药居五社区在《通知》中提到，即日起，阳性人员不用向社区报备，自觉居家不外出。

此外，北京多个社区还发布提示，“接到‘混管阳性’提示，无需向社区报备”。

北京市海淀区中关村街道航天社区在提示中说，自12月9日起涉及“混管阳性”人员，无需向社区报备，市里会通过短信的形式通知市民自行前往社会面核酸检测点进行免费单人单管核酸检测。

北京市海淀区北下关街道大柳树社区提到，如接到“混管阳性”相关短信通知，不用报备社区，按照短信通知内容要求，自行前往北下关街道社会面核酸采样点，凭短信免费进行单人单管采样复核。

北京市海淀区万寿路街道西街16号社区居委会说，由于近期冠病疫情传播速度较快，许多居民都收到了混管阳性的提示电话，请居民无需担心，也无需向社区报备。

北京市朝阳区将府锦苑东社区说，十混一混管阳性不再电话通知、临时管控及上门采样，改为由市里统一给涉及混管阳性的人员发短信通知，提示居民采样异常，可去核酸检测点凭短信单管采样(自愿原则)。接到短信通知的居民可凭短信自行去采样点单管采样，不需再向社区报备。

北京市海淀区东升镇龙樾社区消息说，按照最新疫情防控政策，涉及十混一阳性人员，现在由通信部门统一给涉及混管阳性人员发短信，提示居民采样异常，本人可凭此短信到任一常态化核酸采样点，进行单管采样（无需再向社区报备），非必要不进行核酸检测，不必再跟社区报备。