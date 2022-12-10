美国宣布制裁涉侵犯人权的两家中国渔业公司

美国财政部星期五（12月9日）宣布，对涉嫌侵犯人权的两家中国渔业公司大连远洋渔业有限公司和在纳斯达克上市的平潭海洋企业及其附属实体实施制裁。这也是美国首次对在纳斯达克证券交易所上市的实体实施制裁。

综合法新社和路透社报道，上述制裁是美国财政部针对中国公民大连海洋董事长李振宇（(Li Zhenyu)和平潭海洋创始人卓欣荣(Zhuo Xinrong)及其控制的实体网络采取的行动的一部分。

财政部在一份声明中说，这一行动还确定了与上述实体有利益关系的157艘悬挂中华人民共和国国旗的渔船。

美国官员在宣布最新处罚措施时援引案例称，近年来，大连远洋渔业有限公司有5名船员在平均每天工作18小时、13个月未进港后死亡。

声明称，随后的调查发现，类似的虐待行为在(该公司的)船队中都有发生，并存在身体攻击、营养不良、过度劳累、扣薪的问题，以及5名船员的死亡。

声明说，平潭海运公司旗下的船员据称也工作过度，并报告了“身体暴力和强迫劳动”的事件。

平潭海洋的子公司还涉嫌在印度尼西亚、东帝汶和厄瓜多尔从事非法、不报告和不受管制的捕鱼活动，以及其他非法活动。

这两家公司直接或间接拥有的实体也被禁止上市。

美国海关和边境保护局去年5月首次以强迫劳动为由，对拥有32艘渔船的中国大连海洋渔业有限公司实施暂扣令，与其相关的所有海鲜产品禁止进口美国。