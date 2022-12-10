魏凤和：中国军队有坚定意志强大能力战胜一切来犯之敌

中国国务委员兼国防部长魏凤和星期五（12月9日）强调，中国的核心利益不容侵犯，台湾是中国的台湾，任何外部势力都无权插手干涉。中国军队有坚定意志、强大能力战胜一切来犯之敌、坚决维护国家统一，任何人不要低估中国军队坚如磐石的决心。

根据“国防部发布”微信公号消息，魏凤和应邀在上海合作组织、独立国家联合体成员国国防部长会议上发表视频讲话时说，当今世界变乱交织，团结和分裂、合作和对抗的博弈日渐突出。前不久召开的中共二十大，更加明确提出构建人类命运共同体，这是人类应对安全挑战、走出发展困境、实现长治久安的必由之路。

魏凤和强调，要用团结代替分裂，用合作代替对抗，用包容代替排他。他表示，中国在变局危机中展现大国担当，中国发展为世界提供更多机遇，中国军队为世界和平安宁贡献力量。中国的核心利益不容侵犯，台湾是中国的台湾，任何外部势力都无权插手干涉。中国军队有坚定意志、强大能力战胜一切来犯之敌、坚决维护国家统一，任何人不要低估中国军队坚如磐石的决心。

魏凤和还说，面对亚欧大陆多重安全挑战，各国应弘扬联合国宪章精神，践行全球安全倡议，秉持“上海精神”，加强各方协调合作，妥善处理热点问题，共同为本地区持久和平和普遍繁荣作出贡献。