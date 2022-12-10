胡锡进：不敢苟同放开封控是“大溃败”等说法

中国疫情防控转向、大幅放宽封控措施，对于一些舆论指目前放开封控是“大溃败”“断送了之前三年的防疫成果”，《环球时报》前总编辑胡锡进，他对这些说法完全不敢苟同，呼吁不要早早宣扬悲情，无根据地论证中国“一错再错”。

胡锡进星期五（12月9日）在个人微博发文说，大家都在关注疫情对医疗体系的冲击，但这轮汹涌疫情到现在造成的死亡病例非常少。

至于死亡病例非常少的可信度，他认为，如果漏掉死亡病例的上报，属于恶意瞒报，责任很重，各地官员未必敢冒风险去瞒报。

他以北京市和广东省的情况举例分析，认为死亡病例较少的情况基本是可信的。而至于为什么重症和死亡病例这么少，就需要医学专家们给出客观、准确的分析。他猜测，有可能是病毒更弱了，也可能是接种疫苗的普及率高。

胡锡进写到，随后重症很可能会增加，死亡病例大概也会增加。但内地感染人数暴增的同时，重症和死亡病例的发展的速度比世界其他地方慢，这样的一个苗头已经一目了然。

他因此认为，接下来怎么发展不好说，但现在因为病例迅速增加，医疗资源有些紧张，就断言“大溃败”，这话说得太早了，“要看接下来的发展，要看结果”。

他还说，如果中国大陆能够最终把死亡病例控制在很低水平上，那就说明前三年的防疫的确争取到了宝贵时间，当前放开封控虽然造成了医疗资源紧张等问题，但没有导致严重的最终后果，那么此时放开就是适时的，中国的防疫总体上就是成功的。

他最后强调，虽然现在还不能下这个结论，但也请不要早早宣扬悲情，无根据地论证中国“一错再错”，应该努力把眼下的事情做好，尽量减少病毒快速传播期间民众的困难和担忧，“时间给出的打分最公正”。