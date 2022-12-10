台媒：大陆暂停进口台啤金门高粱等饮品

继午仔鱼、秋刀鱼等水产品后，中国大陆据报再以注册信息不完整为由，暂停台湾啤酒、金门高粱等饮品进口。

综合台湾《联合报》和中央社报道，中国大陆海关总署网站星期五（12月9日）的资料显示，在台湾生产企业注册登记的28项中，有11项被暂停进口，其中包括金门酒厂、金车股份、台虎精酿、台湾菸酒，和传奇酒业、云山酒厂等企业。

饮料及冷冻饮品类别方面，总计354个项目中有123项的状态显示为暂停进口，最具指标性的包括，黑松、维他露、统一、泰山，还有生产苹果西打的大西洋饮料，以及京都念慈菴、大江生医、大荣生物、森田生物等企业的旗下注册项目。

一位从事两岸贸易多年的台商说，按大陆海关总署规定，每一个生产场所地址、不同产品类别都要分开注册，因此会有企业出现部份有效，或所有项目都遭暂停进口的差异现象。

但他说，以台湾烟酒、金门酒厂、金车、黑松为例，初步了解这波暂停进口主要影响的是台湾啤酒系列、金门高粱、噶玛兰威士忌、黑松沙士等“比较有名气的产品”，且这批知名酒水饮料星期五突然被禁，可能是中国大陆官方要扩大进口禁令的范围。

这名台商说，台湾啤酒虽因官方背景长期被打压，但知名度大；金门高粱、金车噶玛兰威士忌则一直卖得很好，每年在大陆销售额达数亿人民币，这些产品被禁所带来的影响将不小。台商补充道，他了解的只有一部份，实际上星期五新增被禁的企业可能更多，且都还未达注册有效期。

台商说，先前8月遭禁的糕饼业者，少数已补件通过，但现在一批接着一批，无法通过大陆海关注册，临时被禁的原因谁也说不清楚，因为没有明显的统一标准。

他分析，其中一个原因，可能与部分业者的资料中出现“中华民国”，而非“中国台湾”有关，“有业者已对此重新送资料，但台啤就很难办了，毕竟是国营”。另一名华北地区的台商认为，最大的症结点还在两岸关系，“如果本来就不想让你通过，也拿人家没辙。”

据台商提供的一份不完全统计资料显示，目前台湾登记销陆3232个项目中，仅不到800项是业内确认还“有效”进口大陆的，一批注册有效期将于2023年1月1日期满，甚至传“下周被暂停进口的还会更多”，期盼两岸主管机关能进行有效沟通，否则生意只会越来越难做。

对此，台湾食药署食品组副组长郑维智接受媒体联访时说，目前台湾已掌握涉及大西洋公司、金门海峡开发股份有限公司、维他露、泰山等业者。

郑维智指出，星期五傍晚5时许接到陆方回复通知，指7月1日到8月31日期间收到台湾递交新案465件，其中119件已经给予注册，剩下346件补件资料不符合，需要修改之后再提交。

郑维智称，过去针对这件事情台湾都会持续和陆方联系，对方退件理由主要以文件相关标示及文字不符合要求居多。至于“不符合要求”是怎样的情况，对方没有回应，造成协助业者困难，推测是重复递件仍没有办法通过主因。

台湾媒体此前报道，大陆继今年8月宣布暂停输入台湾白带鱼和竹筴鱼后，星期五再传出包括秋刀鱼、午仔鱼和鱿鱼也被暂停。不过，大陆国台办星期六否认这一消息，更批评所谓“无预警禁止进口”纯属刻意炒作。