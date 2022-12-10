彭博：IMF等国际机构高层获准免隔离入境中国

世界银行、国际货币基金组织（IMF）及其他国际经济组织负责人本周访华时，似乎获准不用进行隔离就直接在活动上与中国领导人和媒体齐聚一堂，显示北京正发出更多开放的信号。

据彭博社星期六（12月10日）报道，世界银行行长马尔帕斯、IMF总裁格奥尔基耶娃等国际经济机构负责人星期四和星期五在安徽黄山与国务院总理李克强举行“1+6”圆桌对话会。在这之后的线下发布会现场，这些机构的一些职员与戴着口罩的记者自由交谈。

马尔帕斯星期三（7日）在推特发了一则推文，显示他周二下午在华盛顿参加的一场会议，不过周五的另一则推文显示他周四已在中国参加会议，期间只过了两天。世界贸易组织发布的推文，也显示总干事伊维拉周二才在日内瓦参加活动，两天后她就已经在中国参与对话会了。

报道称，这在中国官方发布优化防疫“新十条”，对防疫政策进行转向前是难以看到的。目前中国仍要求入境人员实施五天集中隔离医学观察和三天的居家健康监测。

在本次黄山圆桌会议之前，北京冬奥会等大型活动都是在“闭环泡泡”中进行，所有活动相关人员都只能在闭环中进行活动避免与外界接触，活动结束后还得进行隔离才能回归正常生活。

但此次参会记者获准在发布会后即刻离开，并可搭乘高铁返回北京。他们在会议前后都接受了核酸检测，其中至少五名人员会前检测结果呈阳性，因而被要求隔离无法参会。

世界银行和IMF拒绝置评此行的检疫安排，世贸组织则暂未回复置评请求。