北京疫情发布不再公布各区数据

中国防疫政策放松后，官方每日通报的疫情数据是否准确引起讨论。首都北京率先做出调整，北京市卫健委发布的单日新增病例中不再公布各区的具体数字。

北京卫健委星期六（12月10日）发布单日新增病例时，仅公告12月9日新增924例本土确诊病例和1308例无症状感染者，新增四例境外输入确诊病例和九例无症状感染者等。

此前，北京在公布全市新增疫情数据时，也会通报各区的新增感染者数据。

北京新闻广播报道称，10日公布的前一天数据中不再公布各区数据，只公布全市感染者总数，这是近期北京疫情数据发布的又一变化。

报道称，北京疫情数据发布信息一个月来出现多次调整，不断调整简化。比如11月12日起，对隔离观察人员感染者不再公布住址信息，只公布所属区；11月21日起，社会面筛查人员不再公布详细住址，与隔离观察感染者一样，对其信息只公布到区。

《环球时报》前总编辑胡锡进星期四（12月8日）晚就发文说，中国国家卫健委近两日公布的冠病数据和他观察到的情况以及相关信息相矛盾，他不相信这个数字是真实的，认为应当调整或者停报。

胡锡进认为，应该让数字回归真实面貌，或者干脆不报了，由于很多地方不再测核酸，很多人阳了，自我居家隔离也不上报，因此要做到统计数字真实，这本身就挺难的。