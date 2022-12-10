中沙联合声明：能源合作是两国战略伙伴关系体现

中国国家主席习近平于星期五（12月9日）结束了在沙特阿拉伯为期三天的国事访问。中沙两国发表联合声明，表明要加强石油、可再生能源等能源领域合作，强调这是中沙两国重要战略伙伴关系的体现。

据新华社报道，中沙两国星期五发表了联合声明，称习近平应沙特阿拉伯王国国王萨勒曼的邀请，于2022年12月7日至9日对沙特进行了国事访问。习近平在访问期间与萨勒曼和沙特王储兼首相穆罕默德进行会见，双方就巩固和发展中沙全面战略伙伴关系及共同关心的国际和地区问题交换了意见，并签署《中华人民共和国和沙特阿拉伯王国全面战略伙伴关系协议》。

声明称，双方对双边关系在过去三十多年间各时期取得的良好发展表示满意，强调应在两国全面战略伙伴关系框架下，在各领域持续共同努力，深化关系，使其进入新的充满希望的境界。双方重申将继续坚定支持彼此核心利益，支持对方维护国家主权和领土完整，共同捍卫不干涉各国内政原则等国际法基础和国际关系基本准则。沙方重申恪守“一个中国”原则。中方支持沙方维护国家安全稳定，强调坚决反对任何干涉沙特内政的行径，反对任何针对沙特平民、民用设施、领土和利益的袭击。

在能源方面，双方强调，加强能源合作是两国重要战略伙伴关系的体现，提及两国石油贸易规模及良好合作基础，推进并巩固双方在石油领域的合作符合中沙共同利益。中国欢迎沙特在支持全球石油市场平衡稳定方面发挥的作用，欢迎沙特作为中国原油的主要可靠来源国。双方一致同意共同探索石化领域的投资机遇，开发石油转石化技术领域富有前景的项目，加强在电力、光伏、风能等可再生能源来源及相关项目开发、碳氢化合物的创新利用、能效、能源产品及相关产业链本土化等领域和项目上的合作，加强在和平利用核能领域的合作，以及在人工智能、能源产业创新等现代技术开发领域的合作。

声明称，双方均认为应深化共建“一带一路”倡议项下共同合作，中国欢迎沙特相关机构加入“一带一路”能源和投资伙伴关系，加强沙特作为中国企业生产和出口能源产品的区域核心地位，对地区国家以及欧洲和非洲能源产品消费国的能源项目进行共同投资。沙特表示期待在沙特未来大型项目中吸收中国经验，愿促进沙特在华投资，消除投资障碍，强调吸引中资跨国企业在沙特开设地区总部的重要性，赞赏有关中国企业重视并已获在沙开设地区总部的许可，应借鉴中国先进经验和能力，惠及两国经济。

针对阿富汗问题，中沙双方强调应支持一切实现阿富汗安全与稳定的努力，以保障阿富汗不成为恐怖极端团伙的庇护所。双方强调国际社会应加强人道主义努力，阻止阿富汗人道局势恶化，并向阿富汗人民提供人道主义援助。

关于伊朗问题，双方同意应加强共同合作以确保伊朗核计划的和平性质。双方呼吁伊朗同国际原子能机构开展合作，维护核不扩散体系。双方强调尊重睦邻友好和不干涉各国内政原则；伊拉克问题方面，双方强调继续向伊拉克共和国提供支持，欢迎伊拉克组建新政府，祝愿其工作顺利，以实现伊拉克人民对安全、稳定和发展的期待。

关于乌克兰局势，双方强调应以和平方式化解分歧，尽一切可能努力避免升级，从而有助于恢复安全稳定，抑制危机的负面效应。中方提及其关于乌克兰人道局势的六点倡议，并向乌克兰提供人道主义援助，呼吁防止造成大规模人道主义危机。中国赞赏穆罕默德向乌克兰提供人道主义援助、促成释放多国战俘等人道主义和政治努力，并赞赏沙方近期新增向乌克兰提供价值4亿美元（5.42亿新元）的一揽子人道主义援助，这将有助于减轻乌克兰人民的苦难。