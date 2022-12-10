壹传媒创办人黎智英因欺诈罪被判刑五年九个月

壹传媒创办人黎智英因刻意隐瞒并让一家顾问公司使用《苹果日报》办公室的大楼，犯下欺诈罪和违反土地租赁条款，于星期六（12月10日）被判刑五年九个月，另加罚款200万元（港元，下同，约34万8300新元）。

综合《南华早报》和网媒“香港01”报道，黎智英和前壹传媒行政总监黄伟强被指控，于1998年4月1日至2015年12月31日期间、和2016年1月1日至2020年5月19日期间，让一间管理黎智英家族事务的顾问公司力高公司使用《苹果日报》公司大楼，除了没有向大楼业主香港科技园公司申报此事，构成了故意隐瞒和欺诈行为，还违反了1995年10月与科技园订立的提案计划书和租契协议。

法院认为，这令苹果日报印刷有限公司及力高顾问有限公司获益，但令科技园公司蒙受不利。

案件指，苹果印刷有限公司（前称壹传媒印刷有限公司）在1999年与科技园公司签订租契，列明土地用途只限于出版、印刷报纸杂志。但涉案的力高公司，早在1998年已在苹果大楼营运，并以此用作注册地址。

据报道，力高公司由黎智英及其儿子担任董事，主要为他们提供秘书服务、投保、租用及管理黎智英与家人的嘉道理道住所，及管理黎智英的三艘游艇等。但苹果印刷从未向科技园公司申请，就一直让力高使用大楼。科技园的人员曾到大楼巡查，苹果的职员称部份范围有新闻敏感资料，没有让巡查人员进入，这些地方包括力高的办公室。

黎智英的律师团队在法院上辩解称，黎智英在大楼里设置力高公司的办公室只是为了方便，不涉及任何缜密的计划或违反信任。这名律师还强调，黎智英年事已高，未来不太可能再管理其他公司。

负责审判的法官陈广池星期六宣判，黄伟强被判监禁21个月，黎智英则被判刑五年九个月，另加200万元的罚款，并须在三个月内缴清，否则加监一年。黎智英也被取消担任董事资格八年，即八年内不得担任公司管理层。

除了这起欺诈罪，目前黎智英还面临与外国势力勾结等国安相关罪名的指控，但由于港府提请中国人大对是否允许海外律师参与《香港国安法》案件，黎智英国安案已被延后至12月13日开审。