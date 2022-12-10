钟南山：发热患者可先在家做抗原检测

在中国官方放宽部分防疫措施后，一些城市医院发热门诊患者明显增加。对此，中国工程院院士钟南山说，发热患者可先在家做抗原检测，如症状持续才到医院检查。

据新华社报道，钟南山星期五（12月9日）受访时称，近期出现发热的原因不单纯是感染冠病，也有不少是流感，有少数人可能是双重感染。此时也处于冬季流感高发期。

他说，发热的病人一般要注意第一天和第二天，如果一两天还没有退烧，可以在家做冠病抗原检测，如果是阴性，还可以等一等，如果呈阳性，但无其他症状，也先不需要去医院，居家就行。

钟南山说，“要看持续的情况和自己的感觉，奥密克戎的发热一般是两到三天，很少持续，流感也是这样。如果持续时间较长，应该去医院做进一步检查。”

据财新网报道，伴随着社会面管控逐步放开，北京疫情来势汹汹，医疗系统正经受着极大的考验。其中北京朝阳医院京西院区的发烧门诊，近日即使到了深夜，仍排着长龙，队伍中有孕妇，有坐着轮椅的老人，也有20来岁的年轻人。

香港《星岛日报》星期六也引述多名北京市民称，身边染疫的朋友越来越多，有些人甚至已经康复。

中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进星期五也在微博发文，称中国卫生健康委员会近两天公布的数据，同其所观察到的情况相矛盾。他估计北京市单日新增病例就已超过官方数字，也超过上海今春那波疫情的高峰，有感染者自我居家隔离也不上报。他认为当局应调整甚至停报数据，否则不利于维护官方讯息的严肃性。

据中国卫健委星期六通报的数据，中国大陆星期五新增1万3585起本土阳性病例。