中国多地方舱收治人员可回家隔离

中国发布优化防疫“新十条”后，多地已明确方舱收治人员符合条件者可回家隔离，但也有地区仍要求原则上继续集中救治已转运至方舱的阳性人员。

中国国务院联防联控机制综合组星期三（12月7日）公布优化疫情防控“新十条”，提出具备居家隔离条件的无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离，也可自愿选择集中隔离收治。

这意味着目前被收治在各地方舱医院中、具备居家隔离条件的无症状感染者和轻型病例面临着去留问题。

据澎湃新闻报道，一些地方已明确方舱收治人员符合条件的可回家隔离，比如，山西晋中市星期三（12月7日）召开疫情防控电视电话会，会议提出，对新检出的无症状或轻症阳性感染者、排查出的密切接触者原则上采取居家隔离管控措施，对现已在方舱集中收治的人员，在自愿基础上可选择回家居家隔离，纳入社区管理。

同时，四川成都、广东广州等地也传出方舱医院中具备条件的患者可选择回家隔离的消息。

川观新闻星期四（12月8日）报道，成都市第七人民医院全科医学科主任梁芳和医护团队近期一直在成都某方舱医院负责医护工作。梁芳说，随着新的防控政策的推进，具备条件的患者都可以选择回家隔离，预计方舱内的患者数量将会逐步减少。

广东卫视官方抖音号星期四晚发布的一则视频显示，广州一方舱“大白”已明确喊话称，“（根据）国务院疫情防控要求，咱们已经解除（集中隔离）了，就是说，今天所有在方舱医院住院的病人全部可以选择回家。”

不过，也有地区明确原则上将继续集中救治。内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗疫情防控指挥部星期四发布通告称，决定从2022年12月8日起，逐步有序恢复正常生产生活秩序。在通告提出的多项措施中，针对已转运至方舱医院的阳性人员，明确“原则上继续集中救治，特殊情况可申请居家隔离，救治或隔离第6、7天连续两次核酸检测Ct值≥35解除隔离”。