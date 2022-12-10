大陆再暂停进口台啤等饮品 陆委会吁恢复正常贸易秩序

中国大陆对台湾水产品颁布禁令后，据报再暂停进口台湾啤酒等饮品。陆委会批评大陆此举是“非理性刁难”台湾业者，并呼吁大陆悬崖勒马，恢复两岸正常经贸交易秩序。

综合台湾《联合报》和中央社报道，陆委会星期六（12月10日）透过书面回应中国大陆限制台湾产品进口一事，称台湾已依据中国大陆食品生产规定向大陆海关申请注册，此次大陆主管部门突然暂停进口台湾水产品、食品加工品、饮料等食品，对台湾产品出口大陆形成贸易障碍。

陆委会说，台湾政府将依循世界贸易组织协议及双边协议管道，要求大陆尽速去除非关税贸易障碍，并保障台湾应有的权益，绝不接受大陆以食安监管之名制造非贸易关税障碍，“非理性刁难”台湾业者。

陆委会表示，台湾政府对于大陆违反国际贸易规范，阻碍两岸商业经贸往来，再度表达不满与遗憾，希望对岸悬崖勒马，恢复两岸正常经贸交易秩序。

陆委会也提到，台湾政府各机关已就产业可能造成的影响加以评估，同时结合各公协会积极帮助产业界拓展销售管道、外销奖励、辅导产业升级等各种措施，台湾不会放弃任何市场，但也不接受非市场因素干预要胁。

国民党党主席朱立伦星期六也透过脸书帖文呼吁台湾政府妥善处理两岸互动，要站在人民的立场，用尽各种努力保障人民的权益；他并呼吁大陆当局，两岸民间往来不应受政治因素干扰，农渔民权益更不应做政治的牺牲品。

中国大陆海关总署以注册资讯不完整为由，近期宣布暂停台湾午仔鱼、秋刀鱼、鱿鱼等水产品进口。台湾媒体星期六再根据大陆海关总署官网，称大陆近期又新增酒类与饮料等产品暂停进口，包括金门高梁、台湾啤酒等。

台湾食药署食品组副组长郑维智星期六也通报，星期五傍晚5时许台湾已接到陆方回复通知，指7月1日到8月31日期间收到台湾递交新案465件，其中119件已经给予注册，剩下346件补件资料不符合，需要修改之后再提交。