中国市监总局：杜绝涉疫物资网络交易平台发疫情财

中国冠病感染人数大增，部分涉疫物资价格猛涨，中国市场监管总局要求互联网平台企业防范和制止网络交易不当行为，杜绝平台内经营者发“疫情财”的情况出现。

据央视新闻报道，中国市监总局星期六（12月10日）发布关于规范涉疫物资网络交易秩序的工作提示，要求互联网平台企业严格落实“八个责任”，确保依法合规经营。

市监总局要求，严格落实平台内经营者管理责任，认真履行对平台内经营者资质、商品和服务信息发布的审核义务，强化对平台内经营者及其经营活动的审查监控，适当提高对销售防疫用品、基本生活物资经营者的抽查比例，确保相关信息真实有效；加强合规管理，严防平台内经营者实施虚假宣传、欺诈等行为，坚决杜绝平台内经营者发“疫情财”情况出现，及时依法对违反法律法规的平台内经营者采取必要措施。

市场监管总局还要求，对涉疫物资日常采购、供应情况加大监测力度，适当增加库存储备，加强备货补货、仓储调度、物流配送，保障防疫用品、基本生活物资的供应，确保供应不断不乱。

在涉疫物资价格稳定方面，市监总局要求严格按规定明码标价，严禁哄抬物价，囤积居奇，捏造、散布涨价信息，造成商品和服务价格过高过快上涨；主动管控异常定价行为，保障防疫用品、基本生活物资价格稳定。

市场监管部门将通过投诉举报、网络监测、舆情反映等，发现违法线索。综合运用政策指导、提醒告诫、行政处罚等手段，防范和制止网络交易违法违规行为。