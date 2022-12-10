四川达州通川区禁“聚集输液”有诊所药物耗尽停诊

中国一些地方冠病感染者数量大增，四川省达州市一些诊所出现大量发烧病人输液的情况，已被当地官方禁止，有医生说，因对症药物耗尽，不少诊所暂时关门停诊。

四川省达州市一家诊所人员聚集输液的照片近日在网上流传。画面中，十多人围坐在一家诊所内一边输液，一边取暖、玩手机。

据界面新闻报道，达州市多家诊所医生星期五（12月9日）证实，网传图片情况属实，近几天达州市内发烧、咳嗽症状人员大量增加，一些诊所对体温较高的病人进行了输液、打针等处置，导致人员聚集严重，已被相关部门禁止。

达州市一位市民说，他几天前已感觉身体不适，星期五做抗原检测后显示阳性，目前正居家治疗，服用感冒药物。据他了解，当地诊所和医院就诊量很大，很多诊所药店一些对症的药物已经售罄，街上买药的人排成长队。

这名市民还说，他孩子的班上有50多人，其中32人请假，原因都是“回去治疗”，“大家都知道怎么回事”。

另有市民称，他们全家都被感染，他所在工作单位的科室也全部感染，感染者也不需要报备。

达州市通川区一位诊所医生称，从几天前开始，接诊的发烧、咳嗽类患者人数逐渐增加，“平时每天就三四十人，现在每天七八十人，有时能达到上百人”，大约是平时的三倍。患者主要症状是发烧、头晕、嗓子痛等。

他还说，诊所面对的多数是普通老百姓，对信息的了解比较迟滞，因此一些人比较焦虑。一开始，诊所会给发烧较高的人打针或输液，但出现聚集现象后，卫健部门下发通知，禁止诊所对患者打针、输液治疗，要求患者到指定医院的发热门诊就诊。

但这位医生称，有些医院需要核酸阴性报告，患者或未及时采集核酸，或采集多次后核酸结果未出，影响去医院就诊，最后不得不回到诊所。

这位医生还说，由于不能给患者打针和输液，只能给患者开一些抗病毒类药物。但诊所储备的药物一般只有三五天的量，加之近期就诊人数增加，许多诊所的对症药物很快耗尽，而重新采购的药物又迟迟无法到货，诊所被迫关门停诊。据他了解，当地12月9日停诊的诊所大约有30家。

通川区卫健局有关人士证实，已向辖区个体医疗机构下发通知，要求停止对病人打针、输液，主要是为了防止病人聚集，减少感染。该人士还说，新的防控政策实施以来，当地感染人数较多，通川区卫健局也有多人被感染，正居家隔离。他估计，此轮感染可能会在一周后趋于平稳。

报道称，星期五（12月9日）从达州市多家医院获悉，目前入院不需要核酸阴性证明，但发热门诊床位较紧张。

达川区人民医院发热门诊一位人士称，目前就诊人数比平时增加约三倍，除了连花清瘟胶囊已经用完，其他药物供应仍有保障。

达川区中医院发热门诊一位医生也说，近期就诊人数比平时增加较多，发热门诊床位已满，但有需要治疗的患者可以先到医院，会尽力想办法收治。

