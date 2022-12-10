王岐山：逆全球化暗流涌动 但中国开放的大门越开越大

中国国家副主席王岐山重申中国将坚持对外开放基本国策，坚持经济全球化正确方向，并将继续强化金融稳定保障体系，守住不发生系统性风险底线。

据新华社报道，王岐山星期六（12月10日）在外滩金融峰会开幕式上发表视频致辞时说，中共二十大开启了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的新征程，中国将着力推动高质量发展，着力构建高水平社会主义市场经济体制，着力推进高水平对外开放，以中国的新发展为世界提供新机遇。

王岐山说，尽管近年来逆全球化暗流涌动，但中国不为所动，对外开放的大门越开越大。中国将坚持对外开放的基本国策，坚持经济全球化正确方向，深度参与全球产业分工和合作，维护多元稳定的国际经济格局和经贸关系，推动建设开放型世界经济。

他指出，完善国内国际双循环，既有利于增强中国经济的韧性，也是对世界的积极贡献。

王岐山也强调金融稳定和开放的重要性，他说，百业兴则金融兴，百业稳则金融稳。中国将继续强化金融稳定保障体系，守住不发生系统性风险底线；继续深化金融供给侧结构性改革，更好引导各类金融资源服务实体经济；继续扩大金融领域开放，为全球资本参与中国经济增长、分享中国发展机遇创造良好条件。

第四届“外滩金融峰会”于12月9日-11日在上海召开，峰会聚焦绿色金融、金融开放、资产管理、金融科技四大主题。