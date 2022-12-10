港媒：陆港免隔离通关试点或明年农历新年前落实

知情人士透露，北京官方在发布优化防疫“新十条”后，就在考虑有关陆港通关的试点计划，若计划开绿灯，香港市民可免隔离入境中国大陆，只需要进行三天的居家医学监测。这项试点计划有望于明年农历新年前落实。

据香港《南华早报》引述两名大陆官员报道，中国大陆官方颁布优化防疫“新十条”两天后，北京当局就在考虑一项有关放宽陆港免隔离通关的计划，让香港市民不用隔离就能入境中国大陆，期间只需要进行三天的居家医学监测。

目前香港市民入境大陆需要经过五天的集中隔离和三天的居家医学监测，期间赋码管理，不得外出，且每天只有2000个名额。

不过大陆官员称，这项试点计划的配额将能满足大部份想在农历新年前往大陆的香港市民，而且很高几率这项试点计划能在明年1月22日农历新年前落实。

一名北京官员称，香港和中国大陆当局将在未来几天内决定具体的配额，而此次的配额可能会比双方去年决定的每天2000至3000人还来得多。

但官员说，陆港全面免隔离通关只可以在这个试点计划后开放，这取决于中国中央政府是否对大陆医疗系统应对激增输入病例的能力有信心。

这名官员称，北京中央政府需要谨慎地处理边境开放的问题，不能马上全面开放，因为这可能会让广东省和邻近省份病例大增，使当地医疗系统承受过大压力。

另一名深圳官员称，连接陆港口岸的检查站正为放宽通关作准备，包括检查闲置了两年多的入境系统及硬件，未来数周也会进行大规模清洁和消毒工作。

不过，香港医务卫生局长卢宠茂星期五（12月9日）在立法会会议上没有透露任何可能的通关计划，且还表露出不太乐观的态度。他认为，陆港在明年农历新年前放宽通关的可能性很小。虽然大陆已经调整了防疫措施，但那些都是内部控制措施，不认为恢复香港和大陆之间的免隔离通关是当前的话题。