中国央行副行长：避免简单机械“运动式”减碳

中国央行副行长宣昌能强调，应引导金融机构提升绿色金融能力水平，金融机构也要提高对绿色低碳经济活动的识别能力，避免简单机械的“运动式”减碳。

据央行网站发布的发言稿，宣昌能星期六（12月10日）在第四届外滩金融峰会上说，推动金融支持绿色低碳发展，要注意处理好“破”与“立”的关系，处理好自愿性与强制性的关系以及标准制定和监管约束的关系。

他说，中国对化石能源依赖程度较高，低碳转型任务更重、更具挑战性。个别地区在推动能源转型过程中，存在“未立先破”的现象，未能处理好稳和进的关系。金融机构应持续提高对绿色低碳经济活动的识别能力，积极应对气候变化相关金融风险，避免简单机械的“去煤化”和“运动式”减碳，助力绿色低碳发展行稳致远。

谈及标准制定和监管约束的关系时，宣昌能说，标准制定和监管约束是实现绿色金融高质量发展的“两只手”，二者缺一不可。相比之下，强化监管约束需要付出更多努力。如果监管约束长期不足，不仅不利于激励约束机制发挥效力，还可能引发道德风险。

宣昌能说，中国金融机构资产中，高碳行业信贷资产占比较高，气候变化和低碳转型会对财富格局和资产管理行业影响重大。一些金融机构过快退出化石能源等高碳资产，将增加转型风险；如果过慢退出高碳资产，既不利于实现碳达峰碳中和目标，同样也会加大金融风险。

对此，应通过强化金融监管、开展气候风险压力测试等手段，引导金融机构按照碳达峰碳中和时间表和路线图要求，提升绿色金融能力水平，支持经济有序低碳转型。