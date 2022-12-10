香港疫情回升 专家认为未必出现大反弹

随着冬季来临，香港冠病疫情升温，单日确诊数字连续三天在1万起以上，已超过8、9月疫情反弹时的水平。不过，多名医学专家认为，香港疫情已相对稳定，即使出现波动也很难回到年初高峰时的水平。

据香港中通社报道，近日香港确诊病例增幅明显，由单日1万1000多起跃升至超过1万4000起，更创今年7月以来新高。从数据上来看，过去一周平均每天确诊数字较上周回升25.5%，病毒即时有效传播率超过一个月都维持在1以上的水平，污水监测水平也高于今年疫情高峰期时数值，社区二次感染的比率升至4.9%。

香港第五波疫情在今年三月初达到高峰，日增病例高达7万起。随后在多重社交距离措施下，单日新增确诊数字一度回落至百余宗。但随着社会逐步复常，病例再度攀升，单日确诊数字大多数时段在5000起水平浮动。

对于疫情升温，香港医务委员会执照医生协会副会长唐继升分析，主因是冬季来临，病毒在低温天气中存活时间更久，而天气转冷，人体的免疫力也会下降。

唐继升认为，香港疫情是否会继续反弹，圣诞节和元旦将是关键节点。按往年经验，这段时间市民聚集性活动增加，市面人流密集，感染人数有可能会上升。

不过，他也指出，香港筑起的免疫屏障未必会减弱，加上接种率逐步提升，相信未必会像今年年初那样出现大反弹。而且香港有针对冠病的药物，还有二价疫苗，“弹药充足”，因此相信死亡率也不会大幅上升，疫情会在可控范围内，市民无需过分担心。

港大生物医学学院教授金冬雁也认为，香港目前疫情只是微升属于总体平稳。很多市民已经通过自然感染和接种疫苗，达致混合免疫，他预料疫情不会一直升温。

疫情反弹下，香港公立医院压力正在增加。每日新增约450名患者入院，平均有150名严重或危殆病人，保护高危群组依然重要。

港大感染及传染病中心总监何栢良认为，数十万名60岁以上长者不接种疫苗是香港始终要面对的防疫“痛点”。港府可能需要尊重这些人士，再作安排，例如当他们染疫后，尽快安排他们服用冠病口服药。