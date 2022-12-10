绿营立委批党内败选检讨报告没重点

民进党九合一败选检讨小组召集人郑文灿星期五（12月9日）召开首次检讨会议，但民进党立委质疑检讨没看到重点，并提出包括放任贿选案频传、重北轻南辅选、大小绿选前无有效沟通、“母鸡选择性帮小鸡”这四点是败选关键。

民进党党内资深立委、隶属新潮流的刘世芳星期六（12月10日）在脸书发文称，民进党的检讨报告，针对第一波的地方党部，令人意外地没有看到重点，新闻稿轻轻带过，“这是中央党部刻意的低调安排吗”。

她认为，政务官没有协助辅选以及放任贿选案件频传，掩盖买票真相而影响选举结果，导致绿营选票流失。她也质疑，这几点都有绿营人士在背后参与，却没有在检讨会议中作出提醒。

她也提出三点问题，质疑为何没有主委在会议中提醒民进党中央党部有关这些问题。她指出，这些问题包括，以往南票北补的现象，随着重北轻南的大量辅选而选情冷，应该开出的投票率没有开出来；大小绿党选前都无法有效沟通，最后两败俱伤；母鸡（县市长候选人）选择性地帮忙小鸡，导致市长、议员两败俱伤，“以上算不算茶壶内风暴”。

刘世芳说，地方县市党部主委有民意、党意基础，下设执、评委及干部，有话都会直说，“不会到中央党部开会只是摸摸头，大家叹气一下，就说继续往前走”。

民进党九合一选举挫败，星期五召开败选检讨第一次会议。会后民进党发布新闻稿称，检讨小组召集人郑文灿邀集各县市党部主委，共同就选举过程中的各项观察及问题，仔细聆听各项建议、深刻检讨各种缺失，汇整出未来党务、选务及执政方向的具体建言，重新赢回人民的支持，务求在未来的选举中，让民众看到民进党最好的进步。