台大国发所学伦案 教育部要查指导教授陈明通

前新竹市长林智坚及桃园市长郑文灿均遭台大撤销国发所学位，两人的指导教授陈明通也被追究责任，台湾监察院已发函教育部调查台大学位论文案相关资料及处理情形，其中提到要调查陈明通的课责情形。

据台湾《自由时报》报道，台湾教育部星期六（12月10日）称，已配合监察院调查发函台大，依论文品保机制，要求台大查处陈明通的课责情形，在厘清责任之后函报教育部。除了陈明通及所属系所应予课责外，未妥善处理学术伦理自律的系所将调减招生名额等。台大目前正在处理中，台大校方未有回应。

台湾教育部说明八项论文品保机制，自2021学年起增设调整系所审查将纳入学位品保机制，未妥善处理学术伦理自律的系所将调减招生名额，揭露各系所学位论文不公开的比率，揭露以特殊条件遴聘口试委员的原则和人数比率。

教育部更指出，如果指导教授或所属系所未妥善处理或不作为，教育部将通知学校限期改善，届期未改善会给予停招、减招等处分。

教育部说，早先已函请台大将查处情形及指导教授课责情形函报教育部，将待学校厘清责任报部后，依规定衡处。

此外，台大校长管中闵星期五发表卸任演讲，近来多名政治人物出现学术伦理争议，管中闵也在演讲上分享，回台任教时台湾学界急需发表论文，最简单的方式是指导教授直接给学生题目，学生发表后便能毕业还能跟教授一起挂名，方法容易，但做法如同“瓶插”，在瓶中直接插花，花朵终究会枯萎。

管中闵指出，也有指导教授会带领学生往同一个方向前进，但近似于如同“盆栽”，终究不可能茁壮成树木，于是自己宁可陪学生摸索、慢慢从文献中找到可发展的角度，从担任“培养土”做起。