蔡英文会见日本自民党高层：承诺深化安全合作

台湾总统蔡英文星期六（12月10日）下午会见日本自民党政调会长萩生田光一时，承诺台湾未来会持续与日本在安全等领域深化合作关系，促进印太区域和平稳定。

据台湾《自由时报》报道，蔡英文星期六下午在总统府会见萩生田光一，这是19年来日本自民党高层再次来台。蔡英文称，除了别具意义，也将进一步促进台日交流与情谊。

蔡英文表示，萩生田光一与日本前首相安倍晋三都是台湾的好朋友，自己对安倍离世感到不舍难过，而台湾派遣代表参与国葬仪式，相信台日友好信念一定可以延续下去。

蔡英文说，这几年台日伙伴关系紧密，日本也在国际场域多次强调台海和平稳定的重要性，未来台湾也会持续与日本在安全等领域加强深化关系，共促印太区域和平与稳定。

萩生田光一致词时也说，台湾对日本是共享民主、自由、法治等普世价值的重要友人与伙伴，对日本是相当重要伙伴，暌违19年后再度到访台湾，自己倍感荣幸。

与安倍晋三有深厚情谊的萩生田光一说，安倍被暴徒袭击不幸身亡，家祭部分台湾副总统赖清德亲临参加，国葬仪式则有台湾前立法院长王金平等人士赴日吊唁，还有许多台湾侨民也向安倍做最后告别，他要再度代表日本表示感谢之意。因此，这次来台，也是对台湾人民对安倍哀悼之意的回报之礼。

萩生田光一并说，安倍晋三原预定9月来台，也说要到台湾前总统李登辉灵前表达哀悼，很遗憾无法实现，他明天也会代表安倍到李登辉灵前表示哀悼之意。