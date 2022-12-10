香港特首李家超：有信心明年实现陆港通关

中国大陆日前公布优化防疫“新十条”、大幅放宽防疫政策后，香港特首李家超称，自己有信心明年能实现陆港通关。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，香港新闻博览馆于星期六（12月10日）举行五周年庆祝活动及“说好香港故事”座谈会。李家超在会上说，对于争取与中国大陆通关，自己的策略是“逐步逐步开”，他也形容2023年实现陆港通关“有现实上的可能性”。

李家超说，在中国大陆的“新十条”政策出台后，自己就立刻与深圳和广东省的领导就实现两地通关做商谈。他认为，虽然目前政策刚刚出台不久，之后的决策要按照情况变化做出改变，但他认为仍是有些小目标可以一步一步争取，比如增加健康驿站的每日过关名额及改善跨境货运，减少对出口转口的影响等。

他形容自己很心急，希望能尽早实现两地通关，但同时也要避免通关对香港和中国大陆带来的任何风险，所以还是要务实处理两地的通关事宜，其中香港的医疗系统尤其重要。

李家超也提到，虽然疫情期间香港的经济确实面临一定挑战，香港作为一个较小的经济体容易受到全球通货膨胀、供应链影响、资金收紧，较容易受到外围的影响。但是他认为，香港仍是有“好故事”的。

香港《南华早报》星期五（12月9日）引述大陆官员报道称，北京官方在发布优化防疫“新十条”后，就在考虑有关陆港通关的试点计划，若计划开绿灯，香港市民可免隔离入境中国大陆，只需要进行三天的居家医学监测。这项试点计划有望于明年农历新年前落实。