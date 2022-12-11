中国专家：疫情暴发过快时可适度调控但不能走回头路

对于中国放宽防疫措施后病例快速增长的情况，有公共卫生专家建议，疫情暴发速度过快时可适度调控，然后继续向前走。

据澎湃新闻报道，海南医学院公共卫生学院院长宁毅12月9日在接受澎湃新闻采访时说，奥密克戎变异株比最早的原始毒株、德尔塔毒株的致病率和毒力在减弱，但传播力比较强，传播的速度也非常快，现在已经达到1传10、甚至1传18这样的极端传播速度，以中国目前这种放开程度来看，阳性病例快速增加是可以预见的。

宁毅说，在放开时，需要一个好的路线图，比如阳性病例增加到多少、速度多快的时候，可以踩一踩刹车，管理收紧一下。但刹车并不意味着掉头，是要继续往前走。这样做的目的就是控制发病人数，将危重症、重症控制在医疗资源可以控制的能力范围内，避免出现医疗挤兑。

宁毅说，现在需要动态地分析判断有多少人就医和多少人是真正需要就医，因为有些人可能低烧就去医院，应该尽量把这些人疏导居家，给真正需要就医的人提供更好的医疗资源，尤其是老人以及有基础疾病的特殊群体。

他也建议，在宣传方面要加大力度鼓励老年人接种疫苗，“我认为应该有一个信息要传递出去，老年人即使不出门的话，也难免要和其他人接触，未来社会面来看，感染的人数可能达到70%～80%，所以老年人还是有很高的感染风险，现在仍然要鼓励老年人早打疫苗。”

对于普通民众，宁毅建议，避免大量预防用药，不要乱用药。他建议民众通过运动和加强营养，提高自身免疫力。

宁毅最后总结说，病毒发生了变化，在风险可控的情况下，有序管理让生活逐渐回归正常。疾病的发生和流行有它确定性的规律，要利用这些确定性，把握不确定性的一些变化，减少恐慌，更加主动积极预防和应对疾病。