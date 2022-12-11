柯文哲：民众党要加强人才培训

当选第二任台湾民众党主席的柯文哲周六（12月10日）说，他的首要之务是健全党内组织，其次是要加强人才培训，并期勉党员们定位自己是“全民服务”政党，让更多人相信蓝绿之外，民众党是更好的选择。

柯文哲在面簿（Facebook）上发文说，台湾民众党周六选出下一任党主席及党代表，这次共有170位党员参与党代表选举，显示民众党成立三年来虽然走得崎岖，还是有很多人对这个政党有期待。

柯文哲说，民众党的力量此时此刻仍然微弱，但他要勉励自己及所有党公职人员，不要辜负党员托付；要定位自己是“全民服务”的政党，积极创新，认真负责。

柯文哲说，民众党成立三年来，备受瞩目也动辄得咎。他过去三年身兼台北市长与党主席，优先处理市政，没有太多时间处理党务，造成党内纠纷不断，健全内部组织将是他第二任党主席首要之务。

他指出，其次是要加强人才培训，无论是基层或高层党工，都要建立公平完整的遴选、升迁与考核制度，让更多对台湾治理有愿景的能人志士，都能加入民众党的团队，集结众人智慧，共创具前瞻性的治理方针。

他期勉党籍里长、议员与市长，要认真看待选民付托，以正直诚信的信念，以理性、务实、科学的精神，以认真勤奋的态度，来让更多人相信蓝绿之外，民众党是更好的选择。

柯文哲最后感谢党员的支持，说未来一年，他将会全心投入民众党的发展，以台湾的整体利益及民众最大福祉为优先，秉持”民意、专业、价值“的准则，继续服务所深爱的这片土地。