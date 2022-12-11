《三体》动画联播两集 播放量超9000万

《三体》动画周六（12月10日）在哔哩哔哩（以下简称“B站”）全网独家上线，首周两集连播。该动画改编自作家刘慈欣的系列同名长篇科幻小说，由B站主要出品制作。

据北京青年报报道，《三体》动画播出当天，动画站内同时在线观看人数创下B站视频在线人数新高，动画剧集页播放量累计超过9000万。

从B站《三体》动画播出的第一、二集内容来看，动画选取了原著系列小说的第二部《三体II：黑暗森林》为主剧情展开，在故事叙事上特意留出了一部分空间衔接第一部小说的内容。

B站副总裁、《三体》动画负责人张圣晏介绍，动画在表现形式上更加自由，与科幻内容更贴合，科幻作品中的高维概念和宏大场景，通过动画技术手段和内容创意可以得到最大程度的实现。

据介绍，在《三体》动画之外，B站也对外宣布了《三体》动画全球共创计划，拟邀请世界各地优秀的动画创作者，一起丰富《三体》动画的内容空间。

《三体》是中国大陆作家刘慈欣于2006年5月至12月在《科幻世界》杂志上连载的一部长篇科幻小说，出版后成为中国大陆最畅销的科幻长篇小说之一。

《三体》获得中国海内外的多个奖项，获得2006年度中国科幻银河奖特别奖，获得2014年度美国奇幻科幻协会星云奖长篇小说类提名，获得2015年度普罗米修斯奖最佳小说提名。