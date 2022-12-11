中国驻美大使秦刚：政治因素不应影响百姓过上更好生活

中国驻美国大使秦刚说，中美经贸合作事关美国普通民众的生活生计，不应该让政治因素影响老百姓过上更好生活。

综合中新网和中国驻美大使馆官网报道，秦刚星期四（12月8日）访问美国马萨诸塞州波士顿港，与波士顿港务局、国际码头工人协会和中远海运（北美）有限公司负责人等深入交流。

秦刚说，很高兴得知波士顿港与包括中国在内的世界各国开展广泛经贸合作，充分发挥自身区位优势和辐射效应，这对美国东北部经济繁荣意义重大。港口的兴衰与贸易息息相关，中美两国互为最重要的贸易伙伴，去年双边贸易额超过7500亿美元（约1万亿新元），为美创造了260万个就业机会。中美经贸合作事关美国普通民众的生活生计，不应该让政治因素影响老百姓过上更好生活。双方应持续推动中美经贸往来，助力两国经济发展，创造更多就业机会。

波士顿港务局局长莫里斯说，中远是波士顿港的重要客户和合作伙伴，就在10多天前，中远阿尔卑斯号集装箱船成为有史以来停靠波士顿港的最大货船。而在阿尔卑斯号抵达前两周，中远玫瑰号刚刚打破此前靠港最大货轮的纪录。“我们感谢过去几十年持续发展的对华合作伙伴关系，致力于未来数十年继续深化合作，把握更多机遇，保持并进一步加强港口作为波士顿和新英格兰地区与中国货物流动的重要门户地位”，莫里斯说。

国际码头工人协会副会长奥唐奈说，协会和工人深深了解中国和中远带来的工作机会对码头工人的意义，感谢秦刚大使和相关人员始终将协会及工人记在心里，二十年来码头工人也履行了对中远的服务承诺。波士顿港业务持续拓展绝非偶然，当工人和管理方朝同一个目标努力，就会带来好结果。希望未来20年港口业务继续拓展，给工人带来更多的实惠。

在工作人员引领下，秦刚实地考察了波士顿港康利码头运营情况。“你们工作都很辛苦，我来这里就是要支持你们，支持中美开展更多贸易，未来能有更多的船只在这里停靠，你们也能通过劳动让自己和家人过上更好的生活。”秦刚对工人们和在场人员说。

今年是中远海运与波士顿港合作伙伴关系二十周年。秦刚说，希望下一个二十年双方继续深耕和拓展务实合作，为彼此带来更多互利共赢的成果，给两国民众带来更多实惠。