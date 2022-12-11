中国N95口罩销售火热 部分药店供应紧张

随着中国疫情防控进行调整，除了连花清瘟、布洛芬、冠病抗原检测试剂等防护产品走俏，N95口罩也开始热销，部分药店出现供应紧张情况。

N95口罩滤料对非油性颗粒物，如如粉尘、酸雾、漆雾、微生物等，的过滤效率达到95%以上，是防护级别较高的口罩类型。

据时代财经报道，广州地区N95近期供应紧张，海王星辰、大参林、国大药房等连锁药店N95口罩存在供应紧张情况。

一家连锁药店的经营人士表示，“最近天天都有人找N95口罩，目前店内只有一个品牌的N95口罩，26.8元一盒，一盒10个。之前有三个品牌，都是2.5元一个，但是都没货了，供应紧张，前几天还有几百个，一下就卖完了。”

报道称，有N95口罩经销商在1个小时内，售出12万个N95口罩。随着需求量的提升，N95口罩的价格也上涨。该经销商出货价再半个多月前是三毛多一个，现在涨到接近八毛钱一个。

中国医疗科普网红丁香医生旗下健康商店丁香家数据显示，N95口罩自12月7日开始销量增加明显，日均销量是上月的27倍左右，即增长了26倍左右。

稳健医疗星期四（12月8日）发布的调研纪要显示，近期民众对N95口罩、平面口罩和抗原检测试剂的需求增加，公司相关工厂24小时不停机，全力保障前述产品的供应。

稳健医疗表示，近期公司医疗板块销售出现变化，C端防疫产品需求提升明显。

奥美医疗近期在投资者关系互动平台上也表示，受中国国内防控政策变动等影响，公司口罩等个人防护产品较为紧俏，相关产线满负荷生产，正在加班加点保障相关产品供应。

百度于星期四（12月8日）发布《百度热搜·疫情防控大数据》显示，近一周科学防疫相关内容搜索量大增15倍，N95口罩、布洛芬、连花清瘟等防疫物品得到大量关注。其中，N95热搜度增幅排名第一，增长超过七倍。

据北京日报报道，北京公园不再查验核酸检测阴性证明后，游园时佩戴N95口罩的人明显增多。

新京报也报道称，防疫政策调整后，北京西站旅客基本都佩戴N95口罩，还有不少人穿了防护服、戴了护目镜。

武汉市疾控中心传染病防制所所长杨小兵介绍，医用外科口罩依然对预防奥密克戎有效。去往人员密集及通风差的密闭场所时，有条件者建议佩戴N95口罩。

中国国家卫健委星期五（12月9日）发文，提醒孕产妇和儿童外出或到公共场所时佩戴口罩，到医疗机构就诊时佩戴N95口罩。