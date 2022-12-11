桥水基金温和看多中国资产

全球最大的对冲基金桥水基金的中国总经理、桥水基金合伙人孙悦说，中国二级市场股票很有吸引力，温和看多中国资产。

据澎湃新闻报道，孙悦12月9日在一场线下交流时说，当前海外处于几十年来非常高的通胀水平，除了中国和日本外，美国、欧洲、英国和其他的新兴市场国家，通胀是80或90年代以来最高的一次。“现在市场普遍预期是，明年一季度，美联储加息5%见顶，然后将通胀率快速压回至2%。但我们认为这可能过于乐观，美联储这次收紧可能会把通胀压到3%至4%，2%不太可能。”

对于中国资产，孙悦整体持“温和看多”观点。她认为，短期来看，“市场已经下跌以后，通常会认为市场风险很高，但我们看法是，现在是风险最低的时候，因为再往下走的空间将十分有限。当前，无论是政策走向，经济走势，经济流向，都在改善。”

股票方面，孙悦认为尽管目前有些反弹，但中国二级市场股票的估值非常合理，很具有吸引力。短期和长期债券方面，也是看多。

孙悦进一步指出，随着疫情防控措施进一步优化，中国经济可能进入先下再上的过程，明年下半年经济复苏将比较显性。目前长期利率还偏高，还是有些政策空间。“不过，大宗商品是全球定价的资产，随着海外的需求下跌和全球经济衰退，一些对经济增长比较敏感的商品，如能源、工业金属，则是看空。”

长期而言，孙悦对中国经济形势依然还是比较乐观。“驱动经济的几大因素，比如说经济周期与长期债务周期，中国均好于其他国家。”

其一，海外市场可能进入了滞涨时代。据孙悦观察，2008年金融危机之后，除中国外的全球主要经济体均处于长期债务危机的尾部。“海外经济体将通过通胀和货币贬值去消化债务问题。但它并不是一两年的通胀就能解决问题，而是一个长达十年、二十年的长期的过程。”

其二，孙悦认为，与海外市场不同，中国并不处于长期债务危机的底部，且有充分的空间与手段去刺激经济增长。“中国发展目标非常明确，并有意愿和能力去达成这样的目标，中国将进入非常强的经济周期。”

此外，孙悦还认为，由于经济衰退，海外风险资产不被看好，同时海外政治的极端化将令国际资本回流中国。海外投资者未来在寻找全球的资产投资机遇时，中国仍然是必选项。相较于海外经济走势不乐观，中国经济不仅在复苏过程中，社会与经济较为稳定，基本面好于海外，甚至可能是全球势头最为强劲的一个国家。

关于桥水中国的具体操作，孙悦透露，桥水中国在国内的资产，投向股票、债券、大宗商品。“股票上，桥水中国按照指数的比率投向沪市300、中证500，直接投股票或者国际期货，但不会去配置ETF。债券方面只有国债和国债有关的衍生品，没有任何公司债、信用债。国内大宗商品则是一揽子风险分散化的商品，1/4的风险来自黄金，1/4来自能源，1/4是农业，1/4是金属。”