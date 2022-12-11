中国石化与沙特能源企业再签炼油化工大型合作协议

中国石化与沙特阿美、沙特基础工业公司再次签署炼油化工大型合作协议，进一步加强合作。

据新华社报道，中国石化与沙特阿美于星期六（12月10日）就福建古雷二期项目签署了合作框架协议，二期项目计划建设1600万吨/年炼油、150万吨/年乙烯裂解及下游衍生物一体化装置，预计2025年底建成投产。

同时，中国石化与沙特阿美、沙特基础工业公司签署了合作谅解备忘录，拟在沙特延布联合开发将液体原料转化成化工产品的大型项目，该项目将与延布炼厂实现协同优化。

中国石化股份公司总裁喻宝才表示，此次合作是在既有合作基础上取得的新的里程碑，充分展现了各方的高度互信和互认，也坚定了共同应对能源转型的信心。

据中国一带一路网，中国石化今年3月8日与沙特阿美签署谅解备忘录，划定双方合作范围包括中国石化现有炼油化工和未来扩建项目。

中国国家主席习近平在12月7日至10日访问沙特期间，中国代表团与阿拉伯国家签署数十项协议，其中包括能源、安全和投资领域。

沙特阿美是一家全球一体化能源和化工品企业，是世界上最大的石油公司之一，员工遍布全球。沙特基础工业公司是全球领先的多元化化工企业之一，总部位于沙特阿拉伯利雅得，公司的制造工厂遍布全球，产品涵盖化学品、通用以及高性能塑料等。