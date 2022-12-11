钟南山：当务之急是加快加强针接种

中国工程院院士钟南山说，抗疫新阶段的当务之急，是加快冠病疫苗加强针的接种。

据新华社报道，钟南山星期五（12月9日）接受采访，回应中国民众在抗疫新阶段的关切点。

钟南山认为，中国已有大量人群接种了冠病疫苗，加强免疫接种是防疫新阶段最好的保护办法，就算得了冠病也不会很重。

“打了加强针以后，一般两周就起效了。这样对春节春运期间百姓回家大量人群迁移时，防止大规模传播有很大的好处。在中国加强疫苗接种刻不容缓。”钟南山建议，特别是老年人、有基础疾病的人群，接种了疫苗更让人放心。“如果已经接种了两针灭活疫苗，需要再加上另外一针作为加强。”

关于中国近期病例增多，钟南山解释说，“奥密克戎的变异带来了对人体的免疫逃逸现象，所以传染性很强，最新的毒株一个人可以传22个人。目前中国主要流行的毒株传播很快，这种情况下，再强的防控也很难完全切断其传播链。”

除了传染性，奥密克戎的致病性也受到人们关注。钟南山说，奥密克戎的致病性已经大大减低，近期致死率已降低至0.1%左右，跟流感差不多，“从真实世界中的人体感染来看，绝大多数感染奥密克戎的病人症状都表现在上呼吸道感染，常见咳嗽、咽痛和发烧等。肺部表现上很少看到有肺炎。它极少导致人死亡。”

不过，钟南山提醒，由于奥密克戎的传染性仍远远高于流感，对它的防范还是要更加注意，重点要放在对老年人、有基础疾病等群体的保护上。

对于最近中国一些城市出现了发热门诊排长龙的现象，钟南山说，发热是奥密克戎的一个重要的表现，但此时也处于冬季流感高发期，有时候发热要注意是否患有流感。少数人可能是双重感染。

钟南山说，发热的患者一般要注意第一天和第二天，如果一两天还没有退烧，可以在家做抗原检测，如果是阴性，还可以等一等。如果抗原阳性，但又没有什么其他感觉，也先不需要去医院，“要看持续的情况和自己的感觉，如果持续时间较长，应该去医院做进一步检查。”

对于是否有必要囤积药物，钟南山认为，奥密克戎感染者绝大部分可以自己好转，囤药没有太大的必要，而且容易引起恐慌。