中国A股今年IPO募资金额领跑全球

尽管今年以来中国股票二级市场整体低迷，但IPO依然火爆，今年A股新股募资金额创下历史新高，并势将领跑主要资本市场。

据彭博社报道，彭博汇总数据显示，今年以来A股已有391家公司上市交易或已完成定价，较去年逾500家的数量减少，但累计募资资金已达到920亿美元（约1247亿新元），为历史最高，其中回归A股市场的中国移动和中国海油合计募集资金接近137亿美元。

此外，A股IPO的募资金额也远超美国近240亿美元和香港逾125亿美元的水平，成为全球最火热的IPO市场。

今年以来受包括疫情、地缘等在内的复杂国内外形势影响，中国股市剧烈波动，但IPO市场受益注册制改革、依旧可观的新股回报等因素，仍受到个人和机构投资者的偏爱。当前伴随着中国放松冠病疫情管控政策等，市场对明年中国股市展望更偏积极，并料有助于IPO市场延续今年的繁荣态势。

“排队IPO的高质量中国公司在2022年有增无减，预计将会在明年持续，”Myriad Asset Management的投资组合经理James Bean表示，“一旦有进一步的证据表明后动态清零政策下经济转型成功、支持国内劳动市场，其中的许多公司将会寻求募资。”

中国注册制改革当前已在上海科创板和深圳创业板运行，北交所开市一年多以来，已有逾130家公司上市交易，为支持创新型和中小企业融资提供便利。中国证监会主席易会满在11月的金融街论坛上表示将深入推进股票发行注册制改革。

“个人预判主板的注册制可能会在明年迎来，同时对民营企业的融资支持力度可能还是需要加强，”增量研究院院长张奥平指出，“今年比较大的亮点是北交所对创新型中小企业的支持，其实很多创新都是中小民营企业创造的。”

彭博数据显示，今年A股首次公开发行股票的平均回报为29%，好于美股的5.5%的平均回报，香港今年首次公开发行的股票则平均下跌6.2%。

除了IPO市场之外，再融资或也是明年值得关注的内容，特别是房地产领域。面对房地产市场的低迷和房企的流动性困境，中国证监会于11月底出台了支持房企的五项措施，涉及恢复上市房企和涉房上市公司再融资。截至目前已有世茂股份、华夏幸福、嘉凯城等多家房企公布定增计划。

“对于地产板块，我们应该会看到更多已上市的公司进行再融资，”瑞银全球投资银行部亚洲股票资本市场董事总经理胡凌寒指出，“对于新股上市，可能会主要来自不同的行业。”她指出，潜在的行业可能包括与经济重开相关的消费品和酒店，电动汽车和电池相关，以及太阳能也是重要主题。