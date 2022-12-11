美国务院谴责黎智英案判刑不公

美国国务院谴责黎智英案判刑不公，并呼吁中方尊重香港的新闻自由。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）星期天（12月11日）在推特发文称，美国谴责黎智英案的判决结果，认为该判决既不公正也不公平，再次呼吁中方尊重言论自由，包括香港的新闻自由。

香港壹传媒创办人黎智英星期六（12月10日）因欺诈罪成，被法院判刑五年九个月和罚款200万港元（约35万新元）。与他同案的壹传媒前行政总监黄伟强则被判监21个月。

综合路透社和网媒“香港01”报道，75岁的黎智英被指让管理其家族事务的力高顾问公司使用《苹果日报》大楼内办公室，未向业主香港科技园申报，违反了所拟定的租约协议，并让他所掌控的苹果日报印刷有限公司及力高顾问公司获益，香港科技园则蒙受损失，构成了故意隐瞒和欺诈行为。

黎智英也被法院下令八年内不得担任公司管理层等职位，并必须在三个月内缴清罚款，否则加监一年。

黎智英自2020年12月以来一直被关押，并因非法集结等罪名服刑了20个月。除上述案件被判刑外，黎智英还因违反《香港国安法》案件面临检控，但因港府就黎智英是否能聘用外籍律师为《国安法》官司抗辩，向中国全国人大常委会提请释法，案件展延至12月13日开审。