王毅：中国和阿拉伯国家合作不是为了填补“势力真空”

中国国务委员兼外交部长王毅说，中国和阿拉伯国家合作不是为了填补“势力真空”，而是基于共同利益并肩同行。

综合中国外交部网站和中新社报道，中国国家主席习近平星期六（12月10日）结束沙特之行，王毅向随行记者介绍此访情况。

王毅说，习近平出席中阿、中海、中沙领导人“三环峰会”，体现了中阿双方面对全球挑战加强团结协作的战略抉择，谱写了中阿关系崭新的历史篇章，必将对国际格局和地区形势产生深远影响。

王毅说，习近平表态支持各国走符合本国国情的发展道路，维护好各国的主权、安全、发展利益，坚决反对外部势力干涉内政。这些表态道出了中国同阿拉伯国家的一致心声。历史上饱受外部干预之苦使阿拉伯国家对实现独立自主更加渴望、倍加珍惜，这也成为广大发展中国家团结凝聚在一起的最有力共识。

王毅称，中国不搞地缘政治的小圈子，不打地缘私利的小算盘，对阿拉伯国家以心相交、以义为先，受到地区国家的真心支持和广泛欢迎。中国和阿拉伯国家合作不是为了填补“势力真空”，而是基于共同利益并肩同行。习近平此次中东之行受到热烈欢迎和广泛认同，预示着世界多极化已成为不可阻挡的必然趋势。

王毅说，习近平在中共二十大前后三次出访期间，累计同40多个国家领导人双边会见，付出了辛劳，增进了互信、推动了合作、收获了友谊。“德不孤，必有邻”，中国的朋友圈越来越广，新朋友越来越多，老朋友越来越铁。

习近平是应沙特阿拉伯国王萨勒曼邀请，于12月7日至10日赴沙特首都利雅得，出席首届中国—阿拉伯国家峰会、中国—海湾阿拉伯国家合作委员会峰会。这是习近平自2016年以来首次访问这个世界最大石油出口国。