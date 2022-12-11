厦门300余套千万级豪宅引近3000人摇号

中国厦门楼市进一步放开限购。最近厦门岛内思明区湖滨一里项目入市，300多套房源吸引了近3000组客户前来摇号。

据华夏时报报道，自2022年12月5日起，厦门市岛外限购政策略有调整。岛外限购政策调整为在厦门市实际工作和生活的非本市户籍无住房家庭和个人可在岛外限购一套住房。岛内限购政策不变，仍为过去四年连续缴纳三年社保或申报个税的非本市户籍家庭和个人，以及符合条件的非本市户籍人才在岛内限购一套住房。

其实，这已经是厦门年内第二次放松限购了。

早在今年5月，厦门就进入了楼市“松绑”行列，主要表现在支持多孩家庭改善性需求和刚性住房需求。

具体来看，针对多孩家庭改善性需求，厦门户籍的二孩及以上家庭可在厦门全市范围内购买第三套住房，（面积180平方米以下），二孩中有一人需要为未成年人。针对刚性住房需求，具体表现为无住房非厦门户籍家庭和个人，如果在岛外购房，仅需提供半年以上工作证明等资料，但如果在岛内购房，则还需提供全日制本科学历证明。

中指研究院指数事业部市场研究总监陈文静在12月8日说，2022年，伴随着全国房地产市场的持续调整，叠加疫情影响，厦门房地产市场亦处于调整阶段。下半年以来，中央频繁落地楼市支持政策，供需两端政策支持力度进一步加强，一定程度带动市场情绪修复。

12月7日，厦门岛内思明区湖滨一里项目204套房源开盘后即告售罄。据悉，这已是该项目第二批次开盘，前两周首批次开盘去化了124套。该项目328套房源已全部成交。

值得一提的是，据厦门市住房保障和房屋管理局统计，湖滨一里项目可售房源共六栋住宅328套，参与意向登记的有5572户，最后经购房资格审核并冻结意向金的有2916户，其中优先购房人507户，普通购房人2409户。

300多套房源入市，吸引了近3000组客户前来摇号。不过，厦门房产中介孙梅分析说，湖滨一里项目热销的原因主要是地段好和学校好。不过，不是所有新盘都这样，有些新盘就卖了很久也没卖掉。整个大市场不能一概而论。

