中国著名水稻专家杨振玉逝世

和中国杂交水稻之父袁隆平齐名的中国著名水稻专家杨振玉逝世。

据澎湃新闻报道，中国著名水稻专家、杂交粳稻奠基人、辽宁省科技功勋奖获得者、辽宁省农业科学院水稻所研究员、中共党员杨振玉先生，因病医治无效，于12月8日在辽宁省人民医院逝世，享年95岁。

公开资料显示，杨振玉1927年11月出生于江西省丰城， 1949年9月考入上海复旦大学，1951年1月从上海复旦大学参军，先后在杭州中国解放军航空预总、中国解放军第一航校、中国人民解放军西北空军任战士、学员和无线电员。1954年8月至1957年12月在沈阳农业大学农学专业学习。

杨振玉1958年1月毕业后一直在辽宁省农科院水稻研究所从事水稻杂交粳稻科研工作，先后担任国家“863”课题主持人、北方杂交粳稻工程技术中心主任、水稻所学术委员会主任、杂交稻育种研究室主任，兼任农业部杂交水稻专家顾问组成员、辽宁省第六届政协委员、辽宁省科协副主席、沈阳市政府科学顾问等职，2000年11月退休。

上世纪七十年代，杨振玉首创“籼粳架桥”技术，将部分籼稻遗传成分导入粳稻品种中，成功选育了世界第一个“人工制恢”粳型恢复系C57，丰富了粳型恢复系资源，率先攻克了品种间杂种优势不强的世界性难题，并在中国北方实现了杂交粳稻的大面积种植，开杂交粳稻利用之先河，使中国成为世界上最先应用杂交粳稻的国家，为世界稻作文化做出了突破性的贡献。

上世纪八十年代，杂交粳稻以技术专利方式转让美国、日本等14个国家，杨振玉随后多次被邀请赴日本、菲律宾、朝鲜、美国等国家进行杂交粳稻的考察、技术指导和合作交流，使中国先进的杂交粳稻技术走向世界，为世界水稻生产发挥了重要作用。

水稻界有“南袁北杨”之说，北杨指的是杨振玉，南袁指的是袁隆平。

“杂交水稻之父”、中国工程院院士、“共和国勋章”获得者袁隆平，于2021年5月22日在湖南长沙逝世，享年91岁。