《阿凡达2》中国开启点映预售 一张票卖到358元人民币

《阿凡达：水之道》预计于本月16日在中国上映，电影院此前两天开启了预售和点映，但是多数在百元以上的高票价引发不少观众吐槽。

据中新经纬报道，记者于星期五（12月9日）在线上购票平台猫眼电影查询实时票价发现，在上海地区一张14日《阿凡达：水之道》提前点映票价高达358元（人民币，下同，约69.77新元），为CINITY厅播放。

高涨的票价遭到不少网民吐槽，“是阿凡达会出来喂我吃爆米花么？”“被电影票的价格吓到了，看不起！”

据网上售票品台数据，上海，北京、成都、南京、青岛、苏州等多个城市都出现了200元左右的“高价票”。

猫眼电影显示，上海共有32家影院在12月14日安排了《阿凡达：水之道》的点映，票价从85元至358元不等。其中有12家影院的票价在300元至400元，17家影院的票价在200元至300元，高票价集中出现在观影效果更好的IMAX厅和CINITY厅。

猫眼电影显示共有23家北京影院在12月14日排有点映，票价从84元至258元不等，其中有11家影院票价在200元至300元，11家影院将票价定在了100元至200元内，仅有一家影院的票价在百元内。

上海影迷谭先生说，“当得知《阿凡达：水之道》可以买票时，我很激动，准备拉上12年前一起看第一部的老友一起去看，可现在两三百的票价还是超出了我的预期，还是等正式上映后票价降下来再看吧。”

灯塔专业版数据显示，《阿凡达：水之道》的平均票价是90.3元，其中IMAX票房4421万元，占总票房超四成，IMAX平均票价是125.9元。2022年春节档预售平均票价约为57.6元，《阿凡达：水之道》的平均票价要在2022年春节档的价格上再贵32.7元。

华夏电影发行有限责任公司释出的《阿凡达：水之道》发行通知显示，该片的票房结算标准为：25元/人次（数字3D）和30元/人次（激光IMAX和CINITY）。但是，发行通知中特别说明，电影票价属于市场调节价，销售价格由影院自行制定。

北京朝阳一家影院的工作人员说，“《阿凡达：水之道》很长，超过了3小时，而且还是3D影片，所以票价会相对贵些。已经有不少人买票了，但目前还有余票。来看电影只查验健康宝绿码。”

仍有部分影迷愿意为之买单，灯塔专业版数据显示，截至12月10日12时，《阿凡达：水之道》官宣预售3天，预售总票房破9000万，即将成为2022年预售最快破9000万影片。

公开资料显示，“阿凡达”IP一直是个热门IP，2009年首先在北美上映的《阿凡达》创下了多项纪录，2021年《阿凡达》在中国的重映更是助力该片全球票房超过了《复仇者联盟4》，重登全球影史票房冠军，累计票房约28亿美元。

据报道，2010年，《阿凡达》在中国内地上市时巨幕3D且黄金位置的电影票曾被黄牛炒至1500元以上的“天价”。

基于阿凡达IP的强大号召力，华鑫证券研报认为，《阿凡达：水之道》将为中国票房市场带来新增量。

灯塔专业版数据分析师陈晋指出，有多家行业媒体上调了《阿凡达：水之道》票房预测，最终有望突破30亿元，届时全国影院营业率也有望上升至70%以上。

对于不断上涨的电影票价格，业内人士李成(化名)说，“影院也要活着，阿凡达这种热门大IP市场需求高，票价自然也水涨船高。”

李成认为，从影院来近年来，疫情反复、新片缺乏，影院运营风险增加、平时收入大幅锐减，提升票价可以最大程度“回血”。另外，票务平台结束补贴也提高了消费者购买单张电影票的实际价格。

中国有关部门在2018年10月宣布取消票务补贴，并要求第三方线上售票手续费不高于两元。