港学者：香港应放弃五大防疫措施

香港学者称，中国大陆大幅放宽冠病防疫措施为香港带来启示，香港政府应该放弃五大防疫措施，包括“安心出行”应用程式、“疫苗通行证”、强制检测公告、学校每天抗原检测、以及入境检疫“0+3”。

据香港01报道，香港大学微生物学系临床助理教授薛达（Siddharth Sridhar）星期六（12月10日）发表文章《终局之开始》称，中国大陆清零政策转向，出台“新十条”大幅放宽防疫措施，为防疫政策一直紧贴大陆的香港带来启示，也引发香港复常步伐讨论。

薛达是香港政府顾问专家袁国勇教授团队的一员。

他指出，现在处于奥密克戎第三轮疫情，香港人若未曾染疫，都已完成接种疫苗，甚至可能既感染过冠病也注射了疫苗，这意味着香港已建立起重症的免疫屏障。

薛达认为，必须小心地用科学及常识评估及检视现有防疫措施，奥密克戎疫情绝非本世纪香港最严峻挑战，这些靠庞大费用支撑的防疫措施“高成本、低回报”，令人担忧。他呼吁香港政府精明守护公帑，帮助下一代应付21世纪的其他重大挑战。

薛达对五大防疫措施进行了逐条分析。他认为，“安心出行”应用程式不再能够做到“协助追踪接触者及爆疫调查”的初衷，并质疑如果大陆很多场所都可以取消扫描健康码，那疫情远较为稳定的香港，为什么不可以？

而“疫苗通行证”的规定实际已经不能落实，对控制疫情再无贡献，对鼓励疫苗注射的效果也成疑，随着疫情消退，明智的做法是制定取消时间表。

薛达又批评要求指定大厦居民接受检测费用昂贵，当病毒在社区广泛传播时，这一检测也没有作用，所以应该叫停强制检测公告。

他也提出，学校的每日快速抗原检测造成大量堆填垃圾，随着疫情浪潮减缓，应该废除这一要求。

对于入境检疫“0+3”，薛达认为确诊的入境人士对香港医疗系统不造成重大负担，“入境香港应该彻底开放”。

香港医院管理局前行政总裁梁栢贤之前也指出，香港绝对有条件加快取消所有防疫限制，迈向全面复常。他还发文称：“安心出行：为谁安心、为谁扫！核酸强检：为谁检测、为谁忙！”。