中国多地严厉打击涉疫药品囤积居奇等行为

随着中国大陆多地防疫政策放松，不少市民开始囤积冠病相关药物，大陆各省市的市场监管部门也明确，将打击涉疫药品物资囤积居奇行为。

综合中国央视新闻和每日经济新闻报道，北京市市场监管局星期天（12月11日）通报北京康复之家医疗用品公司高价销售抗原试剂盒案。监管局称，康复之家销售抗原试剂盒进销差价率远高于同时期周边市场同类商品，构成哄抬价格的违法行为，拟给予当事人警告和罚款20万元（人民币，约3.8万新元）的行政处罚。

北京市场监管部门12月3日起调整对退热、止咳、抗感染、治疗咽干咽痛等“四类药品”的购买措施后，持续加大对“四类药品”及抗原检测试剂盒等疫情防控用品价格执法检查力度，严查恶意涨价、哄抬价格等价格违法行为，保持药品价格执法高压态势。对哄抬药价的行为，市场监管部门称，将发现一起查处一起，坚持从严从快处理。

另据《长江日报》报道，武汉市市场监管部门近期加大针对涉疫物资价格波动的监督检查力度，目前已立案查处九件哄抬药物价格案件。市场监管部门将依法依规从快从严从重处罚哄抬药物价格案件，严厉打击囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等价格违法行为，切实维护涉疫物资市场价格秩序稳定。

据“河北市场监管”微信公众号星期六（12月10日）消息，河北省市场监督管理局对涉疫物资相关生产经营者提出严格要求，不得擅自使用与他人有一定影响的防疫物资的名称、包装、装潢等相同或近似的标识，误导消费者。不得以“莲花清瘟”仿冒“连花清瘟”等向大企业、知名药品借“势”，恶意攀附他人商业标识。