早阳早自由？专家：应尽量晚感染

中国北京、广州、重庆多地冠病感染人数激增，专家提醒说，“早阳早自由”和“谋划主动感染”的想法要不得，应尽量避免感染或晚感染。

据第一财经周日（11日）报道，武汉金银潭医院主任夏家安提醒说：“虽然现在的感染人数有所上升，但是每个人作为自己健康的第一责任人，还是应该尽量地去避免感染，不主动聚集、减少不必要的出行等，尤其是在公共场所一定要戴好口罩，做好个人防护措施。”

夏家安在2020年武汉疫情和今年上海疫情期间，都在前线进行抗疫工作。他说，尽管最终很多人都难以避免被感染，但还是希望大家“晚感染，尽可能不感染”，尤其是“不要主动去感染”。

他告诉记者：“虽然现在病毒的毒力有所减轻，但也不全都是无症状，大部分人还是有症状的，而且感染的人越多，意味着对于医疗资源的消耗也就越大，不应该主动给医疗资源增加负担。”

夏家安认为，如果大家都不采取防护措施，那么感染峰值可能很快就会到来，而现阶段的医疗资源可能还没有完全准备充分，那么尽量去延缓峰值到来的时间，也有助于为医疗系统争取时间，以更好地去应对。

他还说，作为医疗系统的医务人员来说，更应该积极地进行自我防护，避免因出现大面积的感染而影响医院正常的运转。“医务人员作为抗击冠病的主力军，未来几个月内一定会承担非常重的任务，一定要避免出现大量医务人员同时感染的情况。”

夏家安还称，感染了一次并不意味着以后不会再感染。“虽然说感染之后短期可能会获得一定的免疫力，但是国外的经验也告诉我们，随着病毒的变异，感染一次无法获得终生的免疫，反复感染也是可能发生的。”

他强调，疫苗的接种仍然十分关键，尤其是对于有基础疾病且未接种疫苗的老年人，建议积极接种疫苗，减少重症的发生。