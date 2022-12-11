日自民党高层：北京军事行为印证“台湾有事就是日本有事”

正在台湾访问的日本自民党政务调查会长萩生田光一说，中国大陆导弹在对台军事演习期间落入日本专属经济海域，印证了日本前首相安倍晋三所说的“台湾有事就是日本有事，等同日美同盟有事”。

据台湾联合新闻网报道，台日关系永续论坛星期六（12月11日）在台湾举行开幕式，台湾日本关系协会会长苏嘉全、日本台湾交流协会台北事务所代表泉裕泰、日本众议院议员萩生田光一、前日本驻华大使谷野作太郎等人出席。

萩生田光一这次访问是日本自民党高层19年来再度访台。

针对区域形势，萩生田指出，日本不乐见通过武力片面改变现状行为，不论有何纷争，都应以法治为基础，以和平的外交手段来解决，日本、台湾、美国今后会坚定携手前行，日本在当中也会发挥坚强的领导力。

他说，台湾最靠近中国大陆，因此台湾海峡的和平与稳定，是今后是否能维持“自由开放的印度太平洋的”试金石。

萩生田说，日本绝对无法接受试图以武力片面改变现状，通过军事提升紧张关系的行为应当有所节制。中国大陆在今年8月初对台军演期间，有五枚导弹落入日本专属经济海域，大陆的行为印证了日本前首相安倍晋三所说的“台湾有事就是日本有事，也等同于日美同盟有事”。

萩生田说，日本在第二次世界大战后作为和平国家持续向前迈进，这个方向在今后也不会改变。但是，仅歌颂和平并不能代表日本的和平受到保护。日本在坚守“专守防卫”的基本原则之余，对于意图攻击日本的对象，必须让对手不敢轻易行动，并明确向外界传达日本具备能力，因此在强化防卫能力同时，日本也将保有并增强反击能力。